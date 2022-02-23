Ordulu öğrenciler, Kanada'daki robotik yarışmada Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

- Ordulu öğrenciler, Kanada'daki robotik yarışmada Türkiye'yi temsil edecek

Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 24 ülkeden 28 takımın katılacağı üst düzey robotik kodlama yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

ORDU - Dünyada 24 ülkeden takımların katılacağı ve Kanada'da düzenlenecek olan üst düzey robotik kodlama yarışmasında, Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Türkiye'yi temsil edecek.

FIRST tarafından sunulan en üst düzey robotik yarışması FRC'de lise öğrencileri, şimdiye kadar görülen en etkileyici robotları inşa etmek için dünyanın en iyi teknoloji şirketleriyle bir araya geliyor. Sıfırdan inşa edilen 5 fit boyunda ve 50 kilogram ağırlığında robotlar, yüksek yoğunluklu robo-sporlarda rekabet ediyor. FRC, sporun heyecanını bilim ve teknolojinin zorluklarıyla birleştirirken, sıkı kurallar, sınırlı kaynaklar ve zaman sınırlamaları altında, 10 öğrenciden oluşan takımların fon toplaması, bir takım markası tasarlaması, takım çalışması, becerilerini geliştirmesi ve rakiplere karşı öngörülen görevleri yerine getirmek için robotlar inşa etmesi ve programlaması gerekiyor.

Robotikte en iyilerin sahaya çıktığı FRC'de dünyanın farklı ülkelerinden katılan 24 robot takımı kıyasıya mücadele edecek. 24 Şubat - 6 Mart 2022 tarihleri arasına Kanada'nın British Colombia Eyaleti Vancouver-Victoria şehrinde düzenlenecek yarışmaya, Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan 9 öğrenci ve 6 mentörden oluşan takım "Black Storm" 15 kişiyle yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Öğrenciler ile video konferans yoluyla görüntülü görüşme yaparak, onlara başarılar dileyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Ben de buradan sizlere güzel projeler getireceğim ve geleceğe doğru birlikte yürüyeceğiz inşallah. Hepinize başarılar diliyorum. Yetişecek mi? Diye düşünüyordum ortaya güzel bir eser çıkmış. Allah başarılarını daim etsin, inşallah büyük bir başarı ile gelirsiniz" diyerek, öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Öğrencileri Kanada'ya uğurlamadan önce düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, "9'u öğrenci olmak üzere 15 kişilik bir ekibi buradan Kanada'ya uğurluyoruz. Uzun süreli bir çalışma. Kardeşlerimiz bu çalışmayı çok büyük gayretle yaptılar. İnşallah Kanada'da kendilerine verilen görevleri en uygun zamanda güzel bir şekilde sonuçlandırırlar" dedi.

"Hedefimiz çok yüksek"

Projede yer alan ve takım kaptanı olan Berat Tuna Kaya, "9 kişilik bir ekibimiz ile 2 aydır çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Kanada'da, 28 takımdan oluşan bir turnuvaya katılacağız. Hedeflerimiz çok yüksek, ilk önce bölge turnuvasından başlayarak, orada alçağımız birincilik ve ödüller ile dünya finallerine gitmek" ifadelerine yer verdi.

Projede yer alan diğer öğrenciler de hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, takım çalışması eşliğinde robotu hazırladıklarını, kendilerine güvendiklerini söylediler. Bu proje ile okulun, Ordu'nun ve Türkiye'nin adını duyurmayı hedeflediklerini kaydeden öğrenciler, kendilerine sürekli olarak destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.