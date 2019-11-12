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Organ bağışına Vali'den plaket

6 saat önce

Organ bağışına Vali'den plaket Beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın organları 4 kişiye umut olduNİĞDE - Niğde'de hayatlarını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen 4 aileye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek plaket verdi.

Organ bağışına Vali'den plaket

Beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın organları 4 kişiye umut oldu

NİĞDE - Niğde'de hayatlarını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen 4 aileye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek plaket verdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın, organ bağışlayan aileler ziyaret etti.

Vali Şimşek, İlk olarak Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Beldesinde merdivenden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen organları 4 kişiyi umut olan Selda Çağlak'ın evini ziyaret etti. Vali Şimşek, Çağlak'ın ailesine plaket ve organ nakli yapılan hasta tarafından yazılan mektubu verdi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek : "Ailelerimiz evlatlarının yakınlarının organlarını bağışladı. Bağışlanan organlar organ nakli bekleyen hastalara umut oldu. Ailelerimiz takdire şayan örnek bir örnek bir davranış sergiledi. Bu örnek davranışın herkese örnek olmasını diliyorum. Örnek davranışlarından dolayı bu plaketi verdik" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın ile birlikte organları bağışlanan Selda Çağlak, Çağlar Durak, İsmail Bulun ve Sevilay Aktaş'ın ailesini ziyaret ederek plaket verdi.

Organ bağışına Vali'den plaket

Yılmaz Şimşek, Niğde, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
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