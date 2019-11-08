Organ bağışıyla karaciğer nakledilen hasta sağlığına kavuştu

Adana'da, 5 yıldır karaciğer nakli bekleyen hasta, Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organlarının bağışlanmasıyla hayata tutundu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden yapılan açıklamaya göre,1995 yılından bu yana karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mahmut Başhan'ın (60), 5 yıl önce organında tümör tespit edildi.

Tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Kliniğince sürdürülen Başhan'a karaciğer nakledilmesine karar verildi.

Yaklaşık 5 yıllık bekleyişin ardından Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin organlarının bağışlanmasıyla Başhan'a gerekli testler yapıldı.

Gencin karaciğeri, hastanedeki başarılı operasyonla Mahmut Başhan'a nakledildi.

Başhan'ın yeniden sağlığına kavuştuğu operasyonda ve sonraki tedavi sürecinde, Doç. Dr. Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü ve Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş görev yer aldı.

Operasyon Organ Bağışı Haftası'nda gerçekleşti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tolga Akçam, Başhan'ın başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu ve taburcu edilme aşamasına geldiğini belirterek, "Organ Bağışı Haftası'nda bu operasyonu gerçekleştirmek bizim için ayrıca önemliydi. Organ bağışı konusunda da daha fazla duyarlı olunması konusunda herkese çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Sağlığına kavuşan Mahmut Başhan da karaciğer nakli olması gerektiği yaklaşık 5 yıl önce kendisine söylendiğinde pek ümidinin olmadığını belirtti.

Başhan, naklin ardından sağlığına kavuştuğunu ve yakın zamanda taburcu edileceğini aktararak organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.