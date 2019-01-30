Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş'tan Celal Güngör'e 'Dangalak' Tepkisi
35 dakika önce
Organ bağışıyla ilgili söylemleri nedeniyle gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör'e tıp camiası tepki gösterdi.
Organ bağışıyla ilgili söylemleri nedeniyle gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör
'e tıp camiası tepki gösterdi. Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş
, organ bağışının 'dangalaklık' olduğunu söyleyenlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:34
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