Son Dakika Haberleri: Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş'tan Celal Güngör'e 'Dangalak' Tepkisi

Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş'tan Celal Güngör'e 'Dangalak' Tepkisi

35 dakika önce

Organ bağışıyla ilgili söylemleri nedeniyle gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör'e tıp camiası tepki gösterdi.

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Organ bağışıyla ilgili söylemleri nedeniyle gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör'e tıp camiası tepki gösterdi. Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş, organ bağışının 'dangalaklık' olduğunu söyleyenlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:34 

Celal Şengör, Alper Demirbaş, Dünya
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