Organik yetiştirilen domatesler 1 kilo geliyor - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, örtü altı seracılıkla hormon kullanmadan organik olarak yetiştirilen ve hasadı yapılan domateslerin tanesi 1 kilo ile 1 kilo 200 gram arasında değişiyor. 'Çameli Kınalısı' olarak bilinen ve bölgeye has lezzeti olan domatesler, 2 lira 20 kuruştan satılıyor.

Çameli ilçesinde üreticilerin yetiştirdiği domateslerin hasadı başladı. Mart ayında dikilen hasadına ise haziran ayı ortasında başlanan ve hala devam eden yazlık domateslerin kilosu, 2 lira 20 kuruştan liradan alıcı buluyor. Seralarda hormon kullanılmadan bombus arılarıyla organik yetiştirilen domateslerin ağırlığı zaman zaman 1 kilo ila 1 kilo 200 gram arasında gelebiliyor.