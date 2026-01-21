Organize Suç Operasyonunda 89 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 89 şüpheliden 65'inin tutuklandığını, 22'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"9 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; 7 adet ev, 5 adet arsa, 508 adet banka, 6 adet kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon TL paraya el konuldu.

Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 65'i tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Giresun'da; sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Tokat'ta; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Adana ve Diyarbakır'da; silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ankara'da; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."