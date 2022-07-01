Son dakika haberi | Organize suç örgütlerine yönelik "Tümör" operasyonu başlatıldı (5)

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde "Tümör Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi, zanlılardan 215'i yakalandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında geçen yıl 8 ilde "Sahil Rüzgarı", 9 ilde "Sahil Rüzgarı-2", 30 ilde "Tırpan" ve nisan ayında da 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonlarının yapıldığı hatırlatıldı.

Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik çalışmaların KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçlarını işledikleri belirlenen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah sağladıkları saptanan 26 suç grubu üyesinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 24 ilde cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla "Tümör" adı verilen operasyonun sabah erken saatlerde eş zamanlı başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Vatandaşı korkutarak haksız menfaat sağladılar

KOM birimlerinin söz konusu suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takiple elde ettikleri deliller sonucunda şüphelilerin kumarhanelerde borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları ve tehdit yoluyla tahsilat yaptıkları, eğlence mekanlarını para vermeden alarak haksız kazanç elde ettikleri, ticari işletmeleri baskı altında tutarak yağmaladıkları ve uyuşturucu madde sattıkları belirlendi.

Suç örgütlerinin ayrıca vatandaşlar arasındaki ticari anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözüp maddi menfaat elde ettikleri, bazı kişilerin mallarını yağmaladıkları ve taşınmazlarını zorla ellerinden aldıkları, araç kiralamalarında çıkan anlaşmazlıkları çözerek para aldıkları, çek senet tahsilatı yaptıkları ve çok sayıda asayiş suçuna karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 215'i gözaltında

KOM birimlerince düzenlenen operasyonlarda zanlılardan 215'i gözaltına alındı, firari 69 kişinin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin ev, iş yeri, üst ve araç aramalarında 11 uzun namlulu tam otomatik tüfek, 135 tabanca, 50 tüfek, 2 bin 633 fişek, çok sayıda silah parçası, sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çek ve senet ele geçirildi.