Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 3 hastaya umut oldu - SİVAS
Son Dakika Güncel Haber

Organlarıyla 3 hastaya umut oldu - SİVAS

45 dakika önce

Sivas'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.

Sivas'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.

Koyulhisar ilçesinde 14 Eylül'de çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 53 yaşındaki Naci Yıldız'ın tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Yıldız'ın organları bağışlandı.

Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

Operasyonu gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçı aileye teşekkür etti.

Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ve bağışcı aileye böyle bir bağışta bulundukları için teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Yaptıkları iş hayırlı bir iş oldu. Karaciğer, İnönü Üniversitesinde karaciğer bekleyen bir hastaya nakledilecek. Böbrekler ise biri Erzurum diğeri İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.

Bahattin Yıldız da ağabeyinin organlarını ailesiyle görüşerek bağışlama kararı aldıklarını belirtti.

Organlarıyla 3 hastaya umut oldu - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu
Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:43:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 3 hastaya umut oldu - SİVAS
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]