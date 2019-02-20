Son Dakika Haberleri: Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Patlamada Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Patlamada Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

33 dakika önce

- Polatlı'daki patlama Ambulansın Bilkent Şehir Hastanesine gelişi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'in hastaneye gelişi Polatlı'daki patlama ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen...

Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Patlamada Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti, System.String[]
- Polatlı'daki patlama
Ambulansın Bilkent Şehir Hastanesine gelişi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'in hastaneye gelişi Polatlı'daki patlama
ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerler hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Salih Zeki Çolak, Polatlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:26:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Patlamada Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]