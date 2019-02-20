Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Patlamada Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti
33 dakika önce
- Polatlı'daki patlama Ambulansın Bilkent Şehir Hastanesine gelişi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'in hastaneye gelişi Polatlı'daki patlama ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen...
- Polatlı
'daki patlama
Ambulansın Bilkent Şehir Hastanesine gelişi Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
'in hastaneye gelişi Polatlı'daki patlama
ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara
'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerler hakkında bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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