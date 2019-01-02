Son Dakika Haberleri: Orgeneral Dündar, Suriye Sınırındaki Birlikleri Denetledi

Orgeneral Dündar, Suriye Sınırındaki Birlikleri Denetledi

55 dakika önce

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin'de Suriye sınırındaki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Dündar, Suriye Sınırındaki Birlikleri Denetledi, System.String[]
KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin'de  Suriye sınırındaki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile birlikte Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yaman ile bir süre görüşen Orgeneral Dündar, ardından Suriye sınırına geçti. Orgeneral Dündar, beraberindekilerle  sınır hattındaki birlikleri denetleyip bilgi aldı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:38 Kaynak: DHA

Salih Zeki Çolak, Mardin, Suriye, Güncel
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