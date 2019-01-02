Orgeneral Dündar, Suriye Sınırındaki Birlikleri Denetledi

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin
'de Suriye
sınırındaki askeri birliklerde denetlemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar, 2'nci Ordu
Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, 70'nci Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan
Topçu ile birlikte Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yaman ile bir süre görüşen Orgeneral Dündar, ardından Suriye sınırına geçti. Orgeneral Dündar, beraberindekilerle sınır hattındaki birlikleri denetleyip bilgi aldı.
- Mardin