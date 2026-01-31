Orgeneral Tokel\'den 1\'inci Komando Tugayı\'na Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kayseri'de konuşlu 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretin 29 Ocak'ta gerçekleştiği belirtilerek, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi yer aldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
