Örgüt Kurma Soruşturmasında İki Tutuklama

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi, Yavuz Başsav adli kontrolle serbest bırakıldı.

İş insanları Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklamak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden Burak Soylu ve Cihan Şanlı, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi, Yavuz Başsav adli kontrolle serbest bırakıldı.

1 milyon 600 bin lira, 13 bin dolar ve banka hesaplarındaki 3 milyar liraya el kondu

Şüphelilerin MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülmüş, yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bu işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşik bir yapı ile paranın iz sürümünü zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesabından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları ileri sürülmüştü. 18 Ocak 2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 1 milyon 600 bin lira, 13 bin dolar ve banka hesaplarındaki 3 milyar liraya el konmuştu.