Orhan Veli Kanık, Beykoz'da Anıldı

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, edebiyatçı Orhan Veli Kanık'ı vefatının 75'inci yılında özel bir programla andı.

Program, Beykoz Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'nde hizmet veren Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'nde gerçekleşti. Sunumunu şair, komedyen ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz'ın üstlendiği etkinlikte, Orhan Veli'nin hayatından kesitler anlatıldı; eserlerinden bölümler seslendirildi. Programda ayrıca çay ve simit ikramı yapıldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, programda Orhan Veli'nin "Birdenbire" şiirini seslendirdi. Gürzel, "Beykoz'da doğmuş, bu toprakların ruhunu dizelerine taşımış bir şairi kendi evinde, kendi insanıyla anmak bizim için gurur vericidir" dedi.

Ceyhun Yılmaz'ın akıcı sunumuyla ilerleyen programda, şairin yaşam öyküsü, Garip akımına katkıları ve Türk şiirine getirdiği yenilikler detaylarıyla aktarıldı.