Son Dakika Haberleri: Orhaneli'de 63 bin fidan topraklı buluştu
Son Dakika Güncel Orhaneli'de 63 bin fidan topraklı buluştu

Orhaneli'de 63 bin fidan topraklı buluştu

7 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde muhtelif noktalara toplam 63 bin fidan dikildi.

Orhaneli'de 63 bin fidan topraklı buluştu, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde muhtelif noktalara toplam 63 bin fidan dikildi.


Çaydere mevkiinde yapılan törene Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, daire amirleri, kurum çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orman sahasına fidan dikildikten 10 dakika sonra can suyu yağmurla geldi. Ayrıca Başkan Ali Aykurt, yeni düzenlenen çevre yolunda orta refuje fidan dikildi. - BURSA

Ali Aykurt, Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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