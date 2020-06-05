Orhaneli'de sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

İlçeye bağlı kırsal Akçabuk Mahallesi'nde Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende, 3,5 hektarlık alana 300 himalaya sediri, toros sediri ve kızılçam fidanı dikildi.

Orhaneli Orman İşletme Müdürü Bora Turan, törende yaptığı konuşmada, ilk kez Orhaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görev yapan fedakar sağlık çalışanları için bir hatıra ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Törene, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ile ilçede görev yapan doktor, hemşire ve sağlık personelleri katıldı.