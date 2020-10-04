Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fulya Yağmur Uyar (32) idaresindeki 16 FZD 58 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolunda karşı yönden gelen Tevfik Eryılmaz'ın (38) kullandığı 20 AEB 322 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Fulya Yağmur Uyar, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika