Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Orhangazi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:13 Kaynak: AA
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Orhangazi- İznik Güney
Yolu Narlıca
Mahallesi girişinde, Engin Güneş
(41) idaresindeki 06 FB 6606 plakalı otomobil ile Uğur Korkmaz'ın (29) kullandığı 16 K 1247 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Uğur Korkmaz ile aynı araçta bulunan Hamza Önal (30) yaralandı. İtfaiye
ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Korkmaz, 112 Acil Servis
görevlileri tarafından Gemlik
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Hamza Önal ise Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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