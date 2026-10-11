Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler - Son Dakika
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Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

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Ormanda yürüyüş yapan bir grup, duydukları çığlık sesinin geldiği yöne ilerleyince beton bir su çukuruna düşmüş ayıyla karşılaştı. Ayının aniden kendilerine doğru dönerek ağzını açması büyük korku yaşatırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ormanda yürüyüş yapan bir grup, duydukları çığlık sesi üzerine sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Sesin kaynağını bulmaya çalışırken karşılaştıkları manzara büyük korku yaşattı.

ÇIĞLIK SESİNİN GELDİĞİ YERDE AYIYLA KARŞILAŞTILAR

Sesin geldiği noktaya ulaşıldığında, ormanlık alandaki beton bir su çukurunun içinde ayı olduğu fark edildi. Suyun içindeki ayının aniden başını çevirerek ağzını açması paniğe neden oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ayının suyun içinde hareket ettiği ve zaman zaman ses çıkardığı görüldü.

Cep TelefonuDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bb446ygcyz bb446ygcyz:
    tabikide kurtarırım oda bir canlı Allahın yarattığı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler - Son Dakika
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