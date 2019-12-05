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Ormanın çalı çırpısı "organik gübre" olacak

6 saat önce

Eskişehir'deki ormanlarda bakım ve üretim çalışmaları sonucu ortaya çıkan çalı çırpı ve dal atıkları organik gübre olarak kullanılacak.

Ormanın çalı çırpısı

Eskişehir'deki ormanlarda bakım ve üretim çalışmaları sonucu ortaya çıkan çalı çırpı ve dal atıkları organik gübre olarak kullanılacak.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ormanlık alanlarda yapılan üretim, bakım, budama gibi faaliyetler sırasında çıkan ve ekonomik değeri düşük olan atıklar, çalı doğrama makinesiyle öğütülerek gübreye dönüştürülecek. Fermantasyon sonucunda oluşacak organik gübre, Eskişehir Orman Fidanlığında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yılda 9 milyon fidanın yetiştiği Orman Fidanlığı'nda sürekli toprak, humus, organik madde ve gübre ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını bir parçalama makinesinde öğüttüklerini belirten Temel, "Bu materyali bir yıl depolayarak çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız. Böylece bir nevi geri dönüşüm sağlamış olacağız. Özellikle okul bahçelerinde yaptığımız bakım ve budama çalışmalarından da oldukça fazla atık madde çıkıyor. Bunlar bugüne kadar şehir çöplüğüne atılıyordu." ifadelerini kullandı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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