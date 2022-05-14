Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tacikistan'da toplandı - Son Dakika
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Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tacikistan'da toplandı

14.05.2022 00:32
Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tacikistan'da toplandı

Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de toplandı.

Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de toplandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı Duşanbe'de düzenlendi.

Toplantıya Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov ile Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev katıldı.

Toplantıda bakanlar, ticari-ekonomik, yatırım, ulaştırma ve transit alanlarında iş birliğinin artırılması, bölgesel güvenliğin sağlanması, çağdaş zorluklar ve tehditlere karşı birlikte mücadele edilmesi gibi bölgesel iş birliğinin farklı konularını ele aldı.

Bu sene yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'na hazırlık meselelerini de görüşen bakanlar, bu zirve çerçevesinde imzalanması planlanan 21. Yüzyılda Orta Asya'nın Kalkınması için Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması'nın, Orta Asya ülkeleri arasında yeni bir iş birliği döneminin başlangıcı olacağını vurguladı.

Bakanlar ayrıca, bölge ülkeleri arasındaki dinamik ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınma ve ortak refahın sağlanmasına katkıda bulunacağını dile getirdi.???????

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Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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