ODTÜ'lü öğrencilerden ABB önünde 'yol' protestosu

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) üniversite arazisi içinde yol çalışması yaptığı iddiasıyla belediye önünde eylem yaparak duruma tepki gösterdi. ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise "Daha önce açılan yol, bizden önceki dönemde bir gecede açılan bir yoldur. Dolayısıyla belediyemizin halihazırda yapılmış bir ihalesi bulunmamaktadır" dedi.

ODTÜ'lü yaklaşık 50 öğrenci, Bilkent- İncek Bulvar Yolu projesiyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Grup, proje ihalesinin tüm itirazlara rağmen yapıldığını ve 11 kilometrelik yolun 4,5 kilometrelik kısmının ODTÜ arazisinden geçtiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Grup ellerinde, 'Ranta karşı bir aradayız', 'ODTÜ bizimdir', 'Doğa yaşam özgürlük' yazılı pankartları taşıyıp slogan attı. Eylemciler adına açıklamada bulunan bir ODTÜ üyesi, "Ankara'nın ana ulaşım planı mevcut değilken Bilkent- İncek Bulvar Yolu'nun yapılmasının herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır. Bilinen adı ile Doğramacı Bulvarı'nı tamamlayıcı nitelikte düşünülen yolu, kamunun gereksinimlerinden ziyade çıkar gruplarının ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. ODTÜ Ormanı, beton yığınına çevrilen Ankara'nın kalan son yekpare doğal yaşam alanı ve son büyük yeşil alanı durumundadır. ODTÜ'den geçen yol, bir rant projesidir. Ankara'nın son ekolojik yeşil alanı için Ankaralılarla birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

Grup, açıklama sonunda kendilerine çiçek vermek isteyen ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve beraberindekilere de tepki gösterdi.'BELEDİYEMİZİN HALİHAZIRDA İHALESİ YOK'ODTÜ'lü öğrencilerin açıklamasının ardından basın mensuplarına konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ise ODTÜ'nün içerisinden geçen yol ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hali hazırda yapılmış herhangi bir ihale ve çalışma olmadığını ifade ederek, "Daha önce açılan yol, bizden önceki dönemde bir gecede açılan bir yoldur. Dolayısıyla belediyemizin halihazırda yapılmış bir ihalesi bulunmamaktadır" dedi.

Çokakoğlu ayrıca, ODTÜ arazisine yüklenici firmanın kendilerinden habersiz taş almak için girdiğini daha sonra firmayı durdurduklarını söyledi.