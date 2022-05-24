Orta ilçesinde bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Orta ilçesinde bisiklet turu düzenlendi

24.05.2022 15:23
Orta ilçesinde bisiklet turu düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesinde iklim krizine dikkati çekilmesi ve bisiklet ulaşımının yaygınlaşması amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde iklim krizine dikkati çekilmesi ve bisiklet ulaşımının yaygınlaşması amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Ora Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen tura katılanlar, ilçe merkezini ve ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini bisikletle gezme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, etkinliği Gençlik Haftası kapsamında gençlerin dikkatini iklim krizine çekmek ve bisiklet ulaşımının yaygınlaşması için düzenlediklerini söyledi.

Bisiklet turunun ilçe merkezinden başladığını ve Sakaeli peribacalarında sona erdiğini anlatan Çınar, "Programda 100'ün üzerinde bisikletli gencimiz pedallarını sosyal mesaj vermek için çevirdi. İlçenin tarihi ve doğa güzelliklerine hayran kalan gençlerimiz bir daha buluşmak sözüyle ilçemizden ayrıldılar." dedi.

Çınar, desteklerinden dolayı Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ve Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede'ye teşekkür etti.

18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen de etkinliğin örnek teşkil ederek yaygınlaşması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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