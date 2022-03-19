Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

19.03.2022 16:47
Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da orta refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da orta refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesindeki çevreyolu ışıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ş.(73) yönetimindeki 19 LN 959 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yolda savruldu, daha sonra orta refüje çıkıp takla attı. Kazada araç sürücüsü Cuma Ş. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ile ilgili olarak inceleme başlattı. - ÇORUM

Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Tragger, Polis, Çorum, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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