Orta segmente yeni rakip: Huawei Enjoy 50 tanıtıldı!

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, bir süre önce teknik özellikleriyle orta segmente hitap eden Enjoy 50 modelini piyasaya sürdü. İşte Huawei Enjoy 50 özellikleri ve fiyatı…

Huawei Enjoy 50 özellikleri

Huawei Enjoy 50; 6.75 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda damla çentik tasarımı ve 260ppi piksel yoğunluğu mevcut.

Akıllı telefonun işlemcisi henüz belli değil. Ancak raporlara göre Kirin 710A'dan güç alıyor. 14 nm mimariye sahip yonga seti, dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A73 ve dört adet 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama opsiyonları bulunuyor. Öte yandan yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucuyla geliyor.

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Huawei Enjoy 50, 22.5W hızlarını destekleyen 6.000 mAh pille donatıldı. Kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 2.0 işletim sistemini çalıştırıyor. Son olarak 4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişiyle geldiğini belirtelim.