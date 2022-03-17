Orta ve Doğu Karadeniz'de 402 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Orta ve Doğu Karadeniz'de 402 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

17.03.2022 11:52
Orta ve Doğu Karadeniz'de 402 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 402 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 402 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 36 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 185 personel ve 102 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu son 24 saatte 421 kapalı mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sebebiyle merkezde 17, Ardanuç'ta 27, Arhavi'de 12, Borçka'da 36, Murgul'da 10, Hopa'da 5, Kemalpaşa'da 4, Şavşat'ta 29, Yusufeli'de 9 olmak üzere 149 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, belediye ekipleri şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için ana cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve tipi, Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi ile Borçka-Hopa kara yolundaki Cankurtaran Tüneli mevkisinde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Alucra'da 31, Çanakçı'da 6, Dereli'de 4, Doğankent'te 5, Espiye'de 15, Eynesil'de 3, Görele'de 15, Güce'de 6, Keşap'ta 3, Tirebolu'da 8 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere toplamda 105 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Eğitime ara verilen kentte, merkez ilçede 5, Ardeşen'de 9, Çamlıhemşin'de 15, Derepazarı'nda 4, Fındıklı'da 5, Hemşin'de 4, İkizdere'de 22 ve Pazar'da 9 olmak üzere 73 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 62 iş makinesi, 135 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane merkez ve ilçelerinde de 39 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, taşımalı eğitim, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 22 personel ve 12 iş makinesiyle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle Akkuş ilçesinde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesi ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 sahada çalışma yürütüyor. Ekipler, 116 mahalle ve grup yolunun tamamı ulaşıma açtı.

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Doğu Karadeniz, Borçka, Hopa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de 402 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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