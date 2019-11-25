Son Dakika Haberleri: Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi
Son Dakika Güncel Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi

6 saat önce

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi, System.String[]

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, ilçe merkezi, kültür park, kafe ve iş yerlerinde broşür dağıtan ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.


Polisler, vatandaşa KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak, bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı. - MUĞLA

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
Kaybolan genç kadının annesinden korkunç iddia: Cesedi kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 01:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaca'da polislerden KADES bilgilendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]