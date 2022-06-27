Son dakika haberleri! Eskişehir'de iş ortağını öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Eskişehir'de iş ortağını öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

27.06.2022 09:52
Son dakika haberleri! Eskişehir'de iş ortağını öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Servet T. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Servet T'ye, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, kararında haksız tahrik ve takdiri indirim uyguladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Servet T, 25 Eylül 2018'deki karar duruşmasında "kasten öldürmek" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın Yargıtay 1. Dairesi tarafından bozulması üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

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Son dakika haberi: Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay'da bozuldu, indirimler artırıldı Son dakika haberi: Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay'da bozuldu, indirimler artırıldı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Eskişehir'de iş ortağını öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eskişehir'de iş ortağını öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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