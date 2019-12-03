Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, hayatın her alanını engelsiz kılmak için herkese birtakım görevler düştüğünü belirtti.

Ortahisar Belediyesi olarak bu konuda birçok proje geliştirdiklerini aktaran Genç, son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde farkındalık oluşturularak engellilerle ilgili algının değiştiğini ve engellilerin hayatın her alanında varlıklarını hissettirdiklerini ifade etti.

Genç, engelli vatandaşların farklı bireyler olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "İster yaratılış özelliği olsun, isterse sonradan çeşitli nedenlerden dolayı vuku bulsun, engelli kardeşlerimizi asla kendimizden farklı bireyler olarak görmemeliyiz. Hepimizin birer engelli adayı olduğunun bilincinde olmalıyız. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızla ilgili her zaman empati yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Yerel yönetimler olarak da bu konuda üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerine işaret eden Genç, bu kapsamda farklı alanlarda geliştirdikleri projeler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Genç, engelli bireylerin artık hayatın her alanında olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün, artık engelli kardeşlerimiz özgüvenleri yüksek, kendileriyle barışık ve kendilerini farklı hissetmeyen, en önemlisi de ötekileştirilmeyen insanlar olarak toplumumuza değer katmaktadır. Onları hayatın her alanında, sporda, sanatta ve diğer iş kollarında başarılara imza attığını görmekten son derece mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla engellilik asla bir dezavantajlılık olarak algılanmamalıdır. Bu anlamda engelli kardeşlerimizin yetenek ve istidatlarından istifade etmenin, toplumsal başarı ve huzur açısından da çok mühim bir konu olduğunun bilincinde olmalıyız."