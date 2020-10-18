Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten "Muhtarlar Günü" mesajı

18.10.2020 10:51
Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Genç, mesajında, muhtarların yerel yönetimlerin hizmet ve projelerini yurdun en ücra köşelerine ulaştırılması açısından önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Muhtarları mesai arkadaşı olarak gördüklerini vurgulayan Genç, "Vatandaşlarımızın her türlü sorununda ilk muhatap oldukları kişi muhtarlardır. O nedenle muhtarlarımız devletimizin hiyerarşi silsilesinde hizmet ve projelerin yürütülmesinde son halkayı temsil etmesinin yanında, aynı zamanda vatandaşlarımızla doğrudan muhatap olmaları dolayısıyla onların seslerinin duyurulması açısından da ilk halkayı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü görevi gördüklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki, köylerdeki gözümüz, kulağımız ve sesimizdir. Bundan dolayı muhtarlarımızın dile getirdiği her türlü sorun ya da talep aynı zamanda vatandaşlarımızın sorunudur, dolayısıyla bizim sorunumuzdur. Bu sorunların çözülmesi ve vatandaşlarımızın rahata kavuşturulması için her zaman çok yoğun gayret gösterdiğimizi ve bundan sonra da göstereceğimizi belirtmek isterim. Ortahisar ilçemizdeki 85 muhtarımızla bugüne kadar çok güzel hizmetler icra ettik. Mahallelerimizi daha mamur, daha sorunsuz ve daha yaşanabilir bir hale getirdik. Vatandaş, muhtar ve belediye birlikteliğinin ve uyumunun en güzel örneklerinden birini verdik. Bu vesilelerle hizmet neferi olarak gördüğümüz muhtarlarımızın gününü tebrik ederim."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten 'Muhtarlar Günü' mesajı - Son Dakika

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