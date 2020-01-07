Ortahisar Belediyesi ve TRT'den

Ortahisar Belediyesi ve TRT işbirliğinde "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" gerçekleştirilecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi ocak ayı ikinci meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" ile ilgili madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacı Nail Altunay, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına TRT ile ortaklaşa beste yarışması düzenleneceğini belirterek, yarışmayla çocuk korolarına yeni eserler kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Altunay, 23 Nisan'da ayrıca Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katılımıyla uluslararası statüde çocuk festivali de düzenleyeceklerini kaydederek, Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin yanı sıra Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yazışmaları tamamladıklarını, katılım konusunda büyükelçiliklerden 10 Ocak'a kadar cevap beklediklerini aktardı.

Belediye Başkanı Genç ise TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında böyle uluslararası statüde bir etkinliğe imza atacağımız için gururluyuz. Demokrasimizin bel kemiği Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını hak ettiği şekilde kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması"na başvurular, 10-27 Şubat arasında Ortahisar Belediyesine yapılacak. Birincinin 6 bin, ikincinin 4 bin, üçüncünün 2 bin lira ödül kazanacağı yarışmada, 1000'er liralık 5 mansiyon ödülü de verilecek.