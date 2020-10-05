Ortahisar'da beş ayda 298 sokak kedisinin tedavisi yapıldı - Son Dakika

Ortahisar'da beş ayda 298 sokak kedisinin tedavisi yapıldı

Ortahisar Belediyesi tarafından hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği'nde beş ayda 298 sokak kedinin tedavisi yapıldı.

Ortahisar'da beş ayda 298 sokak kedisinin tedavisi yapıldı, System.String[]

Ortahisar Belediyesi tarafından hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği'nde beş ayda 298 sokak kedinin tedavisi yapıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında hizmete açıklan klinikte, trafik kazası ve yüksekten düşme sonucu yaralanan, çeşitli viral, zoonoz gibi hastalıklara yakalan 298 kedinin tedavi edildiğini belirtti.

Klinikte 307 kedinin de kısırlaştırılarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığını ve toplam 605 kediye işlem uygulandığını vurgulayan Genç, "Fiziki mekan itibarıyla klinik küçük ama işlevi yönünden çok büyük ve anlamlı bir hizmeti yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Genç, kliniğin ilçede önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Aslında işlevi itibarıyla klinikten ziyade sokak hayvanları için bir hastane niteliğinde. Minik dostlarımız ehil ellerde hastalık ve yaralanmalara karşı tedavi edilerek rehabilitasyon sürecinden sonra tekrar doğal ortamlarına bırakılıyor. Veteriner hekimlerimizin ve personelimizin şefkatli ellerinde adeta hayata yeniden 'merhaba' diyorlar. Sahipli hayvanlar kliniğimizin görev alanında değil. Sadece sokak kedilerine bakıyoruz. Kliniğimizde diğer yandan kısırlaştırma işlemleriyle aşırı popülasyonun da önüne geçmiş oluyoruz. Kliniğimizde 2 veteriner ve 3 görevli personel 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca acil durumlar da düşünülerek, 24 saat müdahaleye hazır halde tutuluyor."

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Haziran, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortahisar'da beş ayda 298 sokak kedisinin tedavisi yapıldı - Son Dakika

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