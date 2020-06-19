Ortaköy'deki terör saldırısı davasında, bir sanık tahliye edildi - Son Dakika

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında, bir sanık tahliye edildi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında, bir sanık tahliye edildi, System.String[]

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tahliye edildikten sonra Göç İdari Merkezi Müdürlüğünde tutulan Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore, Jandarma görevlileri eşliğinde katıldı. Çocuklarıyla duruşmaya gelen iki sanık, salonda birer boşluk bırakılarak yan yana oturtuldu.

Aralarında Masharipov'un da yer aldığı tutuklu sanıklara, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanılırken, sanık ve müşteki avukatlarıyla tercümanlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan bir sanık avukatı, önceki celsede duruşma tarihinin temmuz ayına verildiğini ancak sonradan tarihin öne alındığını, tarafların bir kısmına tebligat gönderilirken, kendisi de dahil bazı avukatlara tebligat ulaşmadığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle müvekkilleriyle görüşemediğini, bu nedenle mütalaaya karşı savunma hazırlayamadığını kaydeden sanık avukatı, ayrıca sanıklara duruşmaya SEGBİS ile mi fiziki olarak mı katılmak isteyip istemediklerinin sorulmadığını söyledi. Avukat, bunun bozma nedeni sayılacağını savunarak, süre talep etti.

Bazı sanık avukatları da aynı gerekçelerle süre talebinde bulunurken, müvekkillerinin çoğunun yabancı olması nedeniyle kendilerini ifade etmekte zorlandıklarından duruşmaya fiziki olarak katılımlarının sağlanmasını, duruşma gününün salgından sonraya verilmesini istedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, koronavirüs salgının ne zaman biteceğinin belli olmadığını ve bunun yargılamanın uzamasına neden olacağını söyledi.

Duruşmada söz alan bazı sanık avukatları ise savunma yaparak, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Masharipov, bir diyeceği olmadığını söyledi.

Sanık Tene Traore tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "İstediğim tek şey bu dosyanın bir an önce sonuçlanması. 3 yıldır dava devam ediyor. 2 yıl tutuklu kaldım. Çocuğumu hapiste doğurdum." dedi.

Sanık Zarina Nurullayeva ise Türkçe konuşarak, "1 yıl önce tahliye edildik. Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldük. Orada da 1 senedir tutuklu gibiyiz. Gerçekten tahliye olmak istiyorum. Biz hiç tahliye olamadık ki. Hiçbir adalet görmüyorum." diye konuştu.

Diğer sanıkların talebi alınırken, sanıklar Traore ve Nurullayeva, çocuklarıyla birlikte jandarma görevlileri eşliğinde Göç İdaresi Müdürlüğüne geri gönderildi.

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abulaiti Halike'nin tahliyesine, diğer 17 tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmeden heyet, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda 7 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.

-Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, 27 Ocak'ta esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere toplam 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istedi.

Bu sanık hakkında ayrıca "öldürmeye teşebbüs" suçundan 79 kez ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan olmak üzere toplam 1500 yıl hapis cezası talep edilen mütalaada, tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov hakkında da suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 632 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin de aralarında bulunduğu 48 sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, bu sanıklardan bazılarının "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Sanıklardan 11'inin delil yetersizliğinden beraati talep edilen mütalaada, bu dava dosyasıyla birleştirilen sanıklardan İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmesi de istendi.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Abdulkadir Masharipov ve İlyas Mamaşaripov dışında ceza alan 47 sanık hakkında "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat hükmü kurulması da talep edildi.

Masharipov, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortaköy'deki terör saldırısı davasında, bir sanık tahliye edildi - Son Dakika

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