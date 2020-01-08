Ortaokul öğrencileri Endüstri 4.0 ile tanışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencileri Endüstri 4.0 ile tanışıyor - Son Dakika

Ortaokul öğrencileri Endüstri 4.0 ile tanışıyor

6 saat önce

Karabük'teki teknoloji ve tasarım öğretmenleri ile ortaokul öğrencileri, üç boyutlu yazıcılar ve eklemeli imalat konularında eğitim almaya başladı.

Ortaokul öğrencileri Endüstri 4.0 ile tanışıyor, System.String[]

Karabük'teki teknoloji ve tasarım öğretmenleri ile ortaokul öğrencileri, üç boyutlu yazıcılar ve eklemeli imalat konularında eğitim almaya başladı.


Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Fakültesi "Son sınıf lisans mühendislik öğrencileri için 3B FDM yazıcı tasarımı ve üretimine yönelik müfredat geliştirme" projesi kapsamında gerçekleştirilen ve üç gün sürecek eğitimlerde, projenin Türkiye yürütücüleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güngör ile Prof. Dr. Kerim Çetinkaya eğitimlerin ilk gününe katılarak üç boyutlu yazıcılar, endüstri 4.0 ve eklemeli imalatın önemi hakkında konuşma yaptılar.

Yaşar, geleceğin teknolojisinin eklemeli imalat olarak yer alacağını ve gençlerimizin erken yaşlarda bu teknoloji ile tanışmasının ülkemize katkı sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Teknoloji Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Evlen, Dr. Öğretim Üyesi Murat Aydın, Arş Gör. Abdurrahim Temiz, Arş Gör. Fatih Huzeyfe Öztürk ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Kaygısız eğitim suresince katılımcılara sunumlar ve uygulamalar ile üç boyutlu yazıcı teknolojisini tanıtacak.

Katılımcılar bu eğitimle üç boyutlu FDM yazıcı ve Endüstri 4.0 konuları başta olmak üzere üç boyutlu yazıcı kurulumu ve parçaları, yazıcılarda kullanılan ara yüz programları, üç boyutlu yazıcı ayarları ve üç boyutlu yazıcıdan baskı alma uygulamalarını öğrenecek.

Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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