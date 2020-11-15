Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor - Son Dakika

Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor

15.11.2020 11:50

Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oturan ortaokul öğrencisi Irmak Ozan, biriktirdiği paraları sokak hayvanları için harcıyor, mama alarak onların karınlarını doyuruyor.

Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oturan ortaokul öğrencisi Irmak Ozan, biriktirdiği paraları sokak hayvanları için harcıyor, mama alarak onların karınlarını doyuruyor.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Necatibey ortaokulunda okuyan 6. Sınıf öğrencisi Irmak Ozan, büyüklerinin verdiği paraları biriktiriyor, biriktirdiği paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor ve her gün onların karınlarını doyuruyor.

Her akşam babasıyla yürüyüşe çıkan Ozan, aldığı mamayı yanında gezdiriyor ve yürüyüş güzergahındaki gördüğü bütün sokak hayvanlarını doyurmaya çalışıyor. Ozan, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Kediler olsun, köpekler olsun sokak hayvanlarını çok seviyorum. Elimden geldiği kadar onların karınlarını doyurmaya çalışıyorum. Onlar, bir parça mama yiyince o kadar mutlu oluyorum ki bu mutluluk tarif edilemez. Elimde olsa tonlarca mama alır, bütün sokak hayvanlarını doyururdum. Çünkü onlar bizim can dostlarımız" ifadelerinde bulundu.

"Kızım arkadaşlarına ve kardeşine örnek oluyor"

Baba Onay Ozan ise kızı Irmak'ın hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Ben işe giderken kızım, baba kumbaradaki parayı aldım eve gelirken mutlaka kedime mama al getir diyor. Yada harçlıklarını biriktiriyor mama alıp sokakta kedi ve köpeklere veriyor. Akşamları birlikte yürüyüş yapıyoruz. Cadde ve sokakta ne kadar hayvan varsa mama bitene kadar can hayvanlara veriyor . Diyor ki, elimde imkan olsa baba Türkiye'deki tüm hayvanları besleyecek kadar mama almak isterdim. Güzel duygu yaşıyorum diyor. Bende kızımla gurur duyuyorum. Sokakta yürürken kediler görünce pis pis deyince tüm kediler geliyor ve mama veriyoruz. Bizde kızımla mutlu oluyoruz. Hayvanları kızım çok seviyor ve her akşam kendi elleriyle kedileri besliyor. Evimizde muhabbet kuşumuz var. Kapın önünde kedi var mama veriyoruz. Hayvan sevgisiyle arkadaşlarına ve kardeşine örnek oluyor. En büyük örneği de kardeşine olmak istiyor . Ben de diyorum ki, can dostlarımız sevelim ve onlara zarar vermeyelim. Kış mevsimi geliyor sokak ve caddelere su ve mama bırakalım. TV kanallarında hayvanlara zarar verenleri görünce çok üzülüyor. Bizde buradan Can dostlarımıza zarar vermeyelim onları sevelim ve koruyalım kelimelerini kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Biriktirdiği harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama alıyor - Son Dakika


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