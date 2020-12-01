Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı - Son Dakika

Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı

01.12.2020 17:57

Elazığ'da doğuştan iki bacağında ortopedik engeli olan 2 çocuk babası 42 yaşındaki Engin Kırçıl, "Engel Olma, Engelsizsiniz" sloganıyla farkındalık dalışı gerçekleştirdi.

Elazığ'da doğuştan iki bacağında ortopedik engeli olan 2 çocuk babası 42 yaşındaki Engin Kırçıl, "Engel Olma, Engelsizsiniz" sloganıyla farkındalık dalışı gerçekleştirdi.

Elazığ Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, "Dünya Engelliler Günü" öncesinde engellere dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi. Doğuştan iki bacağında ortopedik engeli olan Kırçıl, "Engel Olma, Engelsizsiniz" sloganıyla bir yüzme havuzunda dalış gerçekleştirdi. Soğuk hava şartlarına rağmen eğitmen Nizam Kaya nezaretinde dalışını yapan Kırçıl, imkan verildiği takdirde engelli bireylerin her işi yapabileceği mesajını verdi.

Etkinlikle ilgili konuşan Engin Kırçıl, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalık oluşturduğumuz için mutluyuz. Memur-Sen Engelliler Komisyon Başkanı olarak böyle bir dalış organizasyonu planlamıştık. Bugün günlerden 1 Aralık ve dalışı gerçekleştirdik. Çünkü bugün saat 21: 00 itibariyle havuzlar kapanacağı için biz de bu etkinliği gerçekleştirmek durumunda kaldık. Günün önemi, bizim için çok kıymetli. İmkanlar sağlanırsa engelli bireylerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu anlamda dalış hocam Nizam Kaya'ya çok teşekkür ederim" dedi.

"Engellileri sadece bir gün anmayalım"

Engelli bireylere imkan verildiği müddetçe bu tür çalışmaların artacağını aktaran Kırçıl, "Engellileri sadece bir gün anmayalım, sadece günü geldiği zaman değerlendirmeyelim. Empati kurarak kendi duygularımızı karşı tarafın duygularıyla birleştirerek hareket edelim. Bu farkındalığı oluşturmamızın en büyük sebebi de toplumumuzdaki engellilerin tutum ve davranışlarına yönelik olan hareketlerin bir bütün halinde toplumsal kitlelere sağlamak adına soğuk havaya rağmen havuz içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Her iki ayağımdan ortopedik engelliyim buna rağmen bu dalışı gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla spor tesislerini engelli bireylere açtıklarını belirten işletme sahibi Enes Tosun ise engelli bireylerle empati kurarak her gün onlara destek verilmesi gerektiğini vurguladı. - ELAZIĞ

Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı
Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı
Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı
Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı
Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı
Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı
Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı
Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı

Dünya Engelliler Günü, Engelli, Elazığ, Çocuk, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ortopedik engeline rağmen farkındalık için dalış yaptı - Son Dakika


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