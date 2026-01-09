Örümcek Adam Van'da

Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 70. şehir olarak geldiği Van'da çocuklarla buluştu.

Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan 26 yaşındaki Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi.

Depremin ardından "Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk Örümcek Adam" olarak ülke turuna çıkan Koç, 70. il olarak Van'a geldi.

Kentteki tarihi mekanları ziyaret eden Koç, Van Kalesi ve Eski Van Şehri'ni gezdi.

Kent merkezinde sokak ve caddelerinde giydiği kostümle vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Koç, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Koç, AA muhabirine Van'ı çok sevdiğini söyledi.

Beş yıldır şehirleri gezdiğini belirten Koç, "Van 2011'de büyük depremler yaşadı. Van'daki depremzedelerle aynı şehirde, aynı sofrada bulunmak ve onların duygularını dinlemek çok mutlu etti. Hedefim insanları eğlendirmek." dedi.