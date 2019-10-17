Oryantiring şampiyonası hazırlıkları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Haziran- 4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlık kamplarının ikinci etabı sürüyor. Kamp programı, Gebze Cumaköy-2, İzmit Durhasan Köyü, Bahçecik, Düzce Kurugöl, Gebze Cumaköy-1 ve Gebze Batı alanlarında yapıldı.

İKİNCİ ETAP ANTRENMANI BİR HAFTA

2. etap kampına Oryantirig Türkiye Milli Takımı, Türk Silahlı Kuvvetleri Takımı ve Jandarmagücü Takımı yanı sıra Hong Kong, Letonya, Macaristan ve Fransa ülkelerinden gelen milli takımlar katıldı. İkinci etap antrenmanı bir hafta sürerken, Kocaeli'de ve Düzce'de kamp ve antrenman yapan sporculara gönüllüler de eşlik etti. Şampiyonanın uluslararası üçüncü etap kamp ve antrenman programı ise 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONA İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ülkemizin ve spor kenti Kocaeli'nin tanıtımına katkı sağlayan yaklaşık bir hafta boyunca Kocaeli'de ve Düzce'de kamp ve antrenman yapan sporcular kamptan memnun ayrılırken, şampiyona için hazırlıklarını da sürdürüyor. Kocaeli'nin oryantiring için elverişli, güzel alanlarının ve oldukça çekici doğal yapısı olduğunu belirten sporcular, bu şehirde bu sporu yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.