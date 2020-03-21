OSB Başkan Aslan'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam OSB Başkan Aslan'dan Miraç Kandili mesajı - Son Dakika

OSB Başkan Aslan'dan Miraç Kandili mesajı

6 saat önce

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

OSB Başkan Aslan'dan Miraç Kandili mesajı, System.String[]

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Miraç Rabbimizin Kutsi davetine icabettir. Cenab-ı Hakkın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir Resulullahın (A.S.M) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerimde ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur Bu ilahi yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksaya kadarki safha Kur'an'da şöyle anlatılır: "Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir" (İsra Suresi, 1) Rabbimiz rahmeti bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. İnsanlığın zor bir sınav verdiği bu günlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza belalardan ve bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin Miraç gecesi Mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - VAN

Miraç Kandili, OSB, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:41 Kaynak: İHA

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