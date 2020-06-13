OSB'deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

OSB'deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Rahva bölgesindeki alanında kurulacak olan "Tekstil Kent" inşası devam ediyor.

OSB'deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Rahva bölgesindeki alanında kurulacak olan "Tekstil Kent" inşası devam ediyor.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın katılımıyla kısa süre önce temeli atılan Tekstil Kent inşasının 3 ayda tamamlanması planlanıyor. Tekstil Kent olarak belirlenen 25 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan 3 binanın 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi. Yıl sonunda açılması planlanan Tekstil Kent'te ilk etapta 1000 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Tamamı devlet desteğiyle kurulacak olan Tekstil Kent alanındaki binaların yapım işini sürdüren yüklenici firma sahibi Abdulbaki Menteş, bölgeye katma değer sağlayacak bir planlamanın yapıldığını, bu yatırımın il geneli için çok güzel bir proje olduğunu söyledi.


Bu yatırım sayesinde çok sayıda insanın istihdam edileceğini kaydeden Menteş, "Yaklaşık 25 bin metrekare bir alanda üç ayrı bina inşa gidiyoruz. Her bir binanın oturumu 3 bin 300 metrekaredir, kullanım alanı ise 3 bin 700 metrekaredir. Bu binaların toplam kapalı alanı yaklaşık 10 bin metrekaredir. Buradaki toplam alan yaklaşık 24 bin metrekaredir. Mayıs ayının ilk haftasında valimizin katılımıyla temel atmaya başladık. Eylül ayının sonlarına doğru inşaatı tamamlamayı planlıyoruz. Buradaki her bir binada yaklaşık bin insanın istihdam edileceğini düşünüyoruz. İlimiz için çok güzel bir proje, iyi bir yatırım. Bu güzel projede başta valimiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Bölgemize katma değer sağlayacak bir planlama yapılmış. İnşallah bu bir başlangıç olur ve bunun arkası gelir, insanlarımız burada bu gibi yerlerde istihdam eder. Gençlerin farklı yerlere gitmezler farklı işlere yönelmezler ve burada iş imkanları olur. Bizde yüklenici firma olarak bu gibi güzel projeye dahil olduğumuz için gurur duyuyoruz. İlimize emek ve katkılarından dolayı bu işin mimarı olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB'deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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