Oscar'ın Yabancıları Programı

İstanbul Modern Sinema'nın her yıl büyük ilgi gören programlarından biri olan "Oscar'ın Yabancıları", 12-22 Şubat tarihlerinde sinemaseverlerle buluşuyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, programda, 98. Akademi Ödülleri yaklaşırken "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Oscar yarışına katılan yapımlardan oluşan özel bir seçki yer alıyor.

Toplam 10 filmden oluşan program, dünyanın farklı festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış yapımları bir araya getiriyor. Seçki, farklı coğrafya ve kültürlerden gelen filmler aracılığıyla dünya sinemasının güncel bir panoramasını izleyiciye sunuyor.

Bireysel hikayeler üzerinden tarih, kimlik, aile ve kolektif hafıza gibi kavramları çok katmanlı bir sinema diliyle ele alan filmler, Japon Kabuki geleneğinden 1968'de Meksika'da yaşanan politik travmalara, askeri diktatörlükler altındaki gündelik yaşamdan modern bireyin performatif kimliklerine uzanan geniş bir anlatı yelpazesi çiziyor.

Seçkinin dikkati çeken yapımları arasında Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde gösterilen "Kokuho" ile Cannes'da Wagner Moura'ya "En İyi Erkek Oyuncu" ve Kleber Mendonça Filho'ya "En İyi Yönetmen" ödüllerini kazandıran "Gizli Ajan" filmi öne çıkıyor.

Alireza Khatami'nin Türkiye'de, Türk oyuncularla çektiği "Öldürdüğün Şeyler" filmi de seçkide, aile içi suskunluklar ve bastırılmış geçmişle yüzleşmeyi merkezine alan anlatısıyla yer alıyor.

Programda ayrıca "Aşktan Geriye Kalan", "Düşüşün Tınısı", "Yetim", "Tavus Kuşu", "Hüzünlü ve Güzel Bir Dünya", "Fiume ya da Ölüm!" ve "Hiçbir Yere Gitmiyoruz" filmleri gösterilecek.