Oscar'ın Yabancıları Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Oscar'ın Yabancıları Programı

07.02.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Modern Sinema, 12-22 Şubat'ta 'En İyi Uluslararası Film' yarışmacılarını sunacak.

İstanbul Modern Sinema'nın her yıl büyük ilgi gören programlarından biri olan "Oscar'ın Yabancıları", 12-22 Şubat tarihlerinde sinemaseverlerle buluşuyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, programda, 98. Akademi Ödülleri yaklaşırken "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Oscar yarışına katılan yapımlardan oluşan özel bir seçki yer alıyor.

Toplam 10 filmden oluşan program, dünyanın farklı festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış yapımları bir araya getiriyor. Seçki, farklı coğrafya ve kültürlerden gelen filmler aracılığıyla dünya sinemasının güncel bir panoramasını izleyiciye sunuyor.

Bireysel hikayeler üzerinden tarih, kimlik, aile ve kolektif hafıza gibi kavramları çok katmanlı bir sinema diliyle ele alan filmler, Japon Kabuki geleneğinden 1968'de Meksika'da yaşanan politik travmalara, askeri diktatörlükler altındaki gündelik yaşamdan modern bireyin performatif kimliklerine uzanan geniş bir anlatı yelpazesi çiziyor.

Seçkinin dikkati çeken yapımları arasında Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde gösterilen "Kokuho" ile Cannes'da Wagner Moura'ya "En İyi Erkek Oyuncu" ve Kleber Mendonça Filho'ya "En İyi Yönetmen" ödüllerini kazandıran "Gizli Ajan" filmi öne çıkıyor.

Alireza Khatami'nin Türkiye'de, Türk oyuncularla çektiği "Öldürdüğün Şeyler" filmi de seçkide, aile içi suskunluklar ve bastırılmış geçmişle yüzleşmeyi merkezine alan anlatısıyla yer alıyor.

Programda ayrıca "Aşktan Geriye Kalan", "Düşüşün Tınısı", "Yetim", "Tavus Kuşu", "Hüzünlü ve Güzel Bir Dünya", "Fiume ya da Ölüm!" ve "Hiçbir Yere Gitmiyoruz" filmleri gösterilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Modern, Kültür, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oscar'ın Yabancıları Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:47:16. #7.11#
SON DAKİKA: Oscar'ın Yabancıları Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.