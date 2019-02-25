Son Dakika Haberleri: Oscar Ödülleri 2019 - Adayların ve Kazananların Tam Listesi
BBC

Oscar Ödülleri 2019 - Adayların ve Kazananların Tam Listesi

13 dakika önce

2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenleniyor.

Oscar Ödülleri 2019 - Adayların ve Kazananların Tam Listesi, System.String[]
2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenleniyor.

Akademi Ödülleri'nin 91'incisinde bu yıl en çok adaylığı Roma ve The Favourite filmleri aldı.

Gecenin ilk ödülü, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle Regina King'in oldu.

En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo'da serbest (ipsiz) kaya tırmanıcısı Alex Honnold'ın ABD'deki Yosemite Milli Parkı'ndaki tırmanış performansı anlatılıyor.

En İyi Film En İyi Yönetmen En İyi Kadın Oyuncu En İyi Erkek Oyuncu En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu En İyi Yabancı Film En iyi uyarlama senaryo En iyi orijinal senaryo En iyi kurgu En iyi film müzikleri En iyi kısa film En iyi kısa animasyon film En iyi kostüm tasarımı En iyi ses efekti En iyi ses kurgusu En iyi kısa belgesel En iyi belgesel En iyi prodüksiyon tasarımı En iyi görüntü yönetimi En iyi görsel efekt En iyi saç ve makyaj En iyi animasyon film En iyi film şarkısı Yapım tasarımı Ses kurgusu

76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin galibi Green Book
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:34 

Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat
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