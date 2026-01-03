Osman Altınkaya'dan İddialara Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Osman Altınkaya'dan İddialara Yanıt

Osman Altınkaya\'dan İddialara Yanıt
03.01.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyaspor Başkanı Altınkaya, iddiaların asılsız olduğunu ve kulübün etik yönetildiğini belirtti.

Kütahyaspor Başkanı ve aynı zamanda 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olan Osman Altınkaya, son günlerde bazı sosyal medya mecraları ve haber sitelerinde kulüp ve şahsı hakkında ortaya atılan iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Altınkaya, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, Türk futbolunun zaten hassas olan ortamına zarar verdiğini ifade etti. Başkanlığını yürüttüğü Kütahyaspor'un her zaman etik, şeffaf ve kurallara uygun bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Altınkaya, kulübün herhangi bir futbolcu transferinde federasyon, üçüncü kişiler ya da gayriresmi yollarla yönlendirme yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev yaptığını hatırlatan Altınkaya, kulüpler arasında adaleti zedeleyecek, rekabeti lekeleyecek ya da futbolun ruhuna zarar verecek herhangi bir davranışın içinde olmasının söz konusu dahi olamayacağını kaydetti.

Asılsız paylaşımların kulüpleri zan altında bıraktığını, futbol kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve sahada kazanılması gereken rekabeti masa başı tartışmalarına çektiğini belirten Altınkaya, kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.

Altınkaya açıklamasında, "Kütahyaspor'un ve şahsımın adı hiçbir şaibeli sürecin içinde yer almamıştır ve almayacaktır" ifadelerini kullanarak, tüm futbol paydaşlarını kanıta dayanmayan iddialar yerine sağduyuya ve sorumlu davranmaya davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Osman Altınkaya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Altınkaya'dan İddialara Yanıt - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Osman Altınkaya'dan İddialara Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.