Son Dakika Haberleri: Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

20 dakika önce

Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, Zile'nin Narlıkışla köyünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, Zile'nin Narlıkışla köyünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Tokat'ın Zile ilçesinde karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybeden Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için ilçeye bağlı Narlıkışla Köyünde düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykal, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ile birlikte Tokat ve Zile ilçesi protokolü katıldı. Avrupa ve Dünya arenasında attığı gollerle tanınan ve sevilen Ampute milli takımın kaptanı Osman Çakmak'ı takıma arkadaşları da yalnız bırakmadı. Törene, Ampute Milli Takım Hocası Uğur Özcan İskender Özçalık, Serdar Çelik, Muhammet Yeğen ve Mert yıldız da katıldı. Sultan Çakmak, köy camiinde kılınan öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan soba gazından zehirlenen 85 yaşındaki Baba Ömer Çakmak'ın Tokat Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Zile, Osman Çakmak, Güncel
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