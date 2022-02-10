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Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Bir hakim muhalefet şerhi koydu - Son Dakika

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Bir hakim muhalefet şerhi koydu

10.02.2022 15:05

Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesi sonucunda alınan karar açıklandı. Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 51 sanıkla birlikte, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı Olayları"na ilişkin iddialar kapsamında tutuklu yargılanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 52 sanığın yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davada, tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesini dosya üzerinden karara bağladı. Buna göre mahkeme, Kavala'nın avukatları Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu'nun, 8 ve 9 Şubat'ta dilekçe sunarak, müvekkillerinin tahliyesini istedikleri belirtildi.

TAHLİYE TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Aylık tutukluluk incelemesiyle tahliye taleplerini de değerlendiren mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili son değerlendirmeden bu yana hukuki durumunda değişiklik olmadığına işaret etti.

İsnat edilen suçun vasıf ve niteliğini, yargılamanın geldiği aşamayı, dosyadaki HTS kayıtlarını, baz bilgilerini, dijital materyallere ilişkin düzenlenen raporları, MASAK raporuna göre kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunmasını ve atılı suçlarla ilgili yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alan mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek, sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararına üye hakim Kürşad Bektaş muhalefet şerhi koydu. Bektaş, karşı oy yazısında, sanığın savunmasının alındığını ve delillerin toplandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dosya kapsamı, delil durumu, dosyanın geldiği aşama, bu aşamadan sonra sanığın delil karartma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun bir tedbir oluşu, tutuklulukta istenilen amaca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 109. maddesinde belirlenen adli kontrol tedbirlerinden bir veya birkaçının uygulanmasıyla ulaşılabileceği değerlendirilmiştir. Sanığın durumuna göre ölçülü olmayan tutukluluğunun devamı yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmayarak, sanığa uygulanacak ölçülü bir veya birkaç adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi görüşü ve kanaatindeyim."

OSMAN KAVALA İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

Osman Kavala hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kavala hakkında Gezi Parkı olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede de "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Osman Kavala'nın ayrıca "mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, kasten yaralama ve nitelikli yağma" gibi çeşitli suçlardan da cezalandırılması isteniyor.

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Osman Kavala, Gezi Parkı, Muhalefet, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi! Bir hakim muhalefet şerhi koydu - Son Dakika


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