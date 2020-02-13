OSMANBEY'DE PİYASAYI DOLANDIRAN DÖVİZ BÜROSU SAHİPLERİ HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Şişli'de tekstilci Adil Işık, modacı Numan Nimet Ataker'in de aralarında bulunduğu iş insanlarını milyonlarca lira dolandıran "İşlem Döviz" isimli şirket sahipleri sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, Erhan Balcı , Erhan Küçük, Erol Hacıosmanoğlu, İsmail Erdem , Jale Barahya, Leon Barahya, Murat Küçük , Musa Çakır, Remzi Şahin ile Şaban Nigerze, tutuksuz sanıklar Enes Furkan Demirkapı, Salih Diken, Samet Uğur, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Cengiz Demirkapı ve Mustafa Çelik de tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan Ahmet Ali Demirkapı savunmasında, "Ben 4 ay önce yönetime girmiştim. Erol Hacıosmanoğlu'nun teminatçısıyım. Yatırım amaçlı daire almıştım. Kimseyi dolandırmadım, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"ŞİRKETTE SADECE GÖZLEM YAPTIM"

Diğer tutuklu sanık Ali Tuğrul ise suçlamaları reddettiğini belirterek, "2014 yılında Ali Ahmet Demirkapı ile tanıştım. Askı firmasının başına geçmemi istedi. Demirkapı, benim patronumdu. 2018 yılında şirket kapanmadan 1 hafta önce şirkete gözlemci olarak gitmemi istedi. Sadece gözlem yaptım. Burası Osmanbey'in sayılı firmalarındandı. Örgüt olsaydı kapıdan adımımı atmazdım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İşlem Döviz'de bir sıkıntı olduğunu ve gelip gidip para isteyenler olduğunu söyledim ve kendi işimin başına döndüm" ifadelerini kullandı. Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanıkların ardından söz alan avukatları ise beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Sanıkların savunmasının ardından müştekiler söz olarak sırayla zararlarının giderilmediğini belirterek, şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, ara karar vererek tutuklu sanıklardan Ahmet Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, Cengiz Demirkapı, Erol Hacıosmanoğlu, İsmail Erdem, Jale Barahya, Leon Barahya, Musa Çakır ve Mustafa Çelik'in üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ:

Şişli Osmanbey'de bulunan 20 yıllık döviz şirketi bürosu sahiplerinin iş adamlarından topladıkları yaklaşık 100 milyon lira Haziran 2018'de kayıplara karışmıştı. Mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada iş adamlarını milyonlarca lira dolandıran döviz bürosu şirketi sahiplerine "Güveni kötüye kullanma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 289 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Eroğlu , Nimet Ataker, Rıfat Kılıç, Aras Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Pazarlama ve Ticaret LTD Şirketi, Bisa Giyim Sanayi ve Ticaret LTD Şirketi, Ayten Ataker, Bahri Gürbüz, Edip Birlik, Figen Bağzıbağlı, Mehmet Karakaş , Melik Yavuz, Mikail Karakuş, Murat Özpulat, Murat Türkmenoğlu, Murat Ramazan Aras, Musa Kurtay, Sedat Aras, Vedat Dündar, Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşteki olarak yer almıştı.

İddianamede şikayetçilerin bir kısmının İşlem Döviz isimli iş yerine emanet para bırakırken bir kısmının ise şirketin sahibine borç para verdiği ancak daha sonra bu paraları geri alamadıkları aktarılmıştı.