Osmancık Belediyesi havuz ücret tarifesi belirledi - Son Dakika

Osmancık Belediyesi havuz ücret tarifesi belirledi

Osmancık Belediyesi tarafından yaklaşık 14 dönüm alana inşa edilen ve vatandaşlar tarafından hizmete açılacağı tarihi merakla beklenen kapalı yüzme havuzunun tarifesi görüşüldü.

Osmancık Belediyesi tarafından yaklaşık 14 dönüm alana inşa edilen ve vatandaşlar tarafından hizmete açılacağı tarihi merakla beklenen kapalı yüzme havuzunun tarifesi görüşüldü.

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Osmancık Belediye Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı için, gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Başkan Vekili Hüseyin Cebeci başkanlığında Osman bey Konağı salonunda toplandı. Toplantıda, ilçe halkının merakla hizmete girmesini beklediği kapalı yüzme havuzunun tarifesi görüşüldü.

Kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, Türk hamamı, sauna, tuz odası, buhar odası, fitnes salonu, plates salonu, halı saha, basketbol ve tenis sahaları, kafeterya ile yeşil alanlar yer aldığı ve halkın hizmetine sunulacak olan Eymir Mahallesi Burhan Uludağ Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin kullanım tarife ücretlerinin belirlenmesi görüşmeye açıldı. Plan Bütçe Komisyonu çalışmaları hakkında komisyon başkanı tarafından üyeler bilgilendirirken, yapılan görüşmeler ve müzakereler neticesinde komisyon raporu doğrultusunda; havuz kullanım ücreti (1 seans 2 saat) kullanım bedeli 20 TL, öğrenci 10 TL, kompleks tamamının kullanımı (havuz, sauna, hamam, vb) bedeli, 40 TL, öğrenci 20 TL olarak 2020 yılı için belirlenmesine; bahse konu tarifelerin yıllık abonelik bazında ücretlendirilmesi konusunun, kapsamlı incelenme yapılmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretli oylamaya göre oy birliğiyle karar verildi. - ÇORUM

Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmancık Belediyesi havuz ücret tarifesi belirledi - Son Dakika
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