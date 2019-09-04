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Osmancık Belediyesi Pirinç Festivali'ne hazırlanıyor

2 saat önce

Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Pirinç Festivali 27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Osmancık Belediyesi Pirinç Festivali'ne hazırlanıyor, System.String[]

Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Pirinç Festivali 27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bu yıl pirinç festivalinde ilk defa sportif ve kültürel etkinliklere yer vereceklerini belirterek, Osmancık tarihinin en büyük festivaline hazırlandıklarını söyledi.


En son 2014 yılında düzenlenen Pirinç Festivalini tekrar canlandıracaklarını kaydeden Gelgör "Osmancık Pirinç Festivalinin 5 yıllık bir aradan sonra tekrar hayata geçiriyoruz. Bu sene Osmancık tarihinin en güzel festivalini gerçekleştireceğiz. Festival komitemiz düzenlenecek etkinlikler konusunda uzun süredir çalışıyor" dedi.


Festivalde halkın çok sevdiği güreş müsabakaları ve at yarışlarına önem vereceklerini dile getiren Gelgör, "Bölgenin en büyük başpehlivanlık güreş organizasyonunu ilçemizde gerçekleştireceğiz. Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu ile birlikte ulusal çapta bir at yarışı düzenleyeceğiz. Ayrıca ilçemizde ilk defa düzenlenecek etkinliklerimiz olacak. Gençlerimizin çok ilgi gösterdiği motorkros, off-road ve tuning-fest gibi etkinliklerimiz olacak. Bisiklet yarışları ve çocuk festivalimiz olacak. Ayrıca sevilen sanatçılar konser ile festivalimize renk katacak. Hedefimiz Osmancık'ın Pirinç Festivalini marka haline getirmek. Pirin. Festivalinin İlçemizi gerçek anlamda tanıtan geleneksel bir festivale dönüşmesini istiyoruz" diye konuştu.


Osmancık Pirinç Festivalinden önce ilçede uzun yıllar panayır düzenlendiğini anımsatan Gelgör, eski panayır geleneğini de festival kapsamında canlandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Osmancık, Eylül, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
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