Osmaneli Belediye'sinin 2020 yılı bütçesi görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Osmaneli Belediye'sinin 2020 yılı bütçesi görüşüldü - Son Dakika

Osmaneli Belediye'sinin 2020 yılı bütçesi görüşüldü

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi ve ücret tarifeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Osmaneli Belediye'sinin 2020 yılı bütçesi görüşüldü, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi ve ücret tarifeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapılan toplantıda 2020 gelir ve gider bütçesi ile ücret tarifeleri bütçe plan komisyonunca yapılan çalışmalar sonrası görüşüldü. Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı konuşmasında, "Tüm siyasi partilerimizin meclis üyelerinin oy birliği ile karar aldıkları için teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz Osmaneli için en büyük değerdir. Hep birlikte Osmaneli için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Osmaneli Belediyesi olarak tüm meclis üyelerimizle 2014-2019 döneminde de çok güzel hizmetleri gerçekleştirdik. Bilecik ilinin ilk kanalizasyon sistemini ve arıtma tesisimizi devreye almamıza ve büyük bir maliyete katlanmamıza rağmen 2014 yılından 2019 dönemine kadar suyu aynı fiyatla hiç zam yapmadan bugüne kadar getirdik. 2020 yılında ise denetim raporlarını da dikkate alarak yüzde 10'luk bir düzenleme yaptık. Kısaca 2014- 2020 döneminde yani altı yılda suya sadece yüzde 10 zam yaptık. Bu Osmaneli halkına enflasyona rağmen nasıl bir hizmet sunduğumuzun da güzel bir örneğidir. Osmaneli halkı bizi kendisine hizmetkar olduğumuz için seviyor ve destekliyor. Osmaneli Belediyesi halkına saygısından yaptığı hiç bir tesise açılış programı düzenlemiyor. Osmaneli Belediyesi halkına beklentilerinin üzerinde hizmet etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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