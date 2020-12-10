Osmaneli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 54 AEU 389 plakalı otomobil ile M.Ş. idaresindeki 16 BM 856 plakalı kamyonet, Pamukova- İznik kara yolunun Pekmezci Rampaları mevkisinde çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan K.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, K.Ö'yü Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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