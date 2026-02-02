Osmaneli'nde Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Dönem - Son Dakika
Osmaneli'nde Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Dönem

02.02.2026 10:15
Osmaneli'de tarım ve hayvancılık projeleri değerlendirildi, çiftçilerin refahı artırılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım ve hayvancılıkta yeni dönem planlaması yapıldı.

Osmaneli ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler değerlendirildi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen değerlendirmede İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker'den devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı. İlçe genelinde tarımsal üretimin güçlendirilmesi, hayvancılığın desteklenmesi ve çiftçilerin refah seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Yapılan değerlendirmede; sulama projeleri, hibeli fidan ve tohum dağıtımları, teknik makine destekleri, çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve ürün bazlı desteklerin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği kaydedildi. Planlanan projelerin sahaya etkin şekilde yansıtılması ve üreticilerin desteklerden en verimli şekilde faydalanması hedeflendi.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, tarım ve hayvancılığın Osmaneli için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin refahını artırmaya yönelik sulama projeleri başta olmak üzere hibe destekleri, teknik ekipman ve bilgilendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Osmaneli, Bilecik, Ekonomi, Refah, Tarım, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
